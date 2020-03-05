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Торпедный катер времен войны подняли со дна Черного моря

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Торпедный катер Г-5 времен Великой Отечественной войны (ВОВ) подняли со дна Черного моря. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает пресс-служба Черноморского флота (ЧФ).

«Экипажи судов из состава аварийно-спасательного отряда управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота завершили работы по подъему из-под воды корпуса торпедного катера Г-5, погибшего в ходе Великой Отечественной войны», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».

Катер обнаружили на выходе из Карантинной бухты, где базировалась бригада торпедных катеров в годы 250-дневной обороны Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Корпус катера сохранился целостным, хотя он длительное время находился в морской воде.

Перед началом подъемных работ район под водой осмотрели с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. Четыре водолаза прикрепили корпус объекта к подъемному устройству, а подъем выполнил плавучий кран.

Специальная комиссия изучит обстоятельства гибели катера. Возможно, впоследствии он станет музейным экспонатом.

Г-5 — проект советских глиссирующих торпедных катеров, созданный в 1930-х годах. Это одни из самых массовых катеров в годы ВОВ.

18 февраля сообщалось, что спасательное судно «Эпрон» вышло в Черное море для поиска техники времен Великой Отечественной войны.

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