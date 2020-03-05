Суд оштрафовал жителя Воронежа на 270 тыс. рублей за угрозы судье

Суд Москвы приговорил к штрафу в размере 270 тыс. рублей жителя Воронежа Михаила Квасова по обвинению в угрозах убийства столичному судье Станиславу Минину. Об этом в четверг, 5 марта, передает корреспондент «Известий» из зала суда.

Прокурор требовала оштрафовать Квасова на 300 тыс. рублей, однако суд учел наличие у обвиняемого малолетнего ребенка и то, что ранее он не привлекался к ответственности. Кроме того, у Квасова на иждивении содержатся родители. Суд также учел содержание обвиняемого в СИЗО в период с 10 по 12 декабря 2019 года.

В ходе заседания Квасов принес извинения пострадавшему Станиславу Минину.

По словам адвоката обвиняемого, сторона защиты намерена подавать апелляцию.

Мобильный телефон воронежца был конфискован, а ноутбук суд распорядился вернуть владельцу.

Ранее СМИ сообщали, что Квасов оставил под фотографией судьи Тверского суда Москвы Станислава Минина в социальных сетях комментарий, в котором «призвал неограниченный круг лиц» выходить на митинги, а также добавил, что намерен убить судью и не боится уголовной ответственности.