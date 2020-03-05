Заболеваемость ОРВИ выросла среди школьников в Томске

В восьми муниципалитетах Томской области наблюдается превышение эпидемического порога по ОРВИ и гриппу. За неделю в Томске выросла заболеваемость среди школьников.

По итогам недели к медикам обратились более 7,7 тыс. человек. Превышение эпидпорога наблюдается в Асиновском, Первомайском, Молчановском, Парабельском, Каргасокском, Томском, Шегарском районах, а также в Томске. Об этом сообщает РИА «Томск».

В областном центре произошел рост заболеваемости среди школьников на 26,03%. Наибольший прирост фиксируется в группе старше 15 лет. В регионе на карантин полностью были закрыты пять школ, также ограничительные мероприятия действовали в 120 отдельных классах.

Ранее сообщалось, что высокую заболеваемость ОРВИ врачи в Казани объяснили теплой зимой и сырой погодой.