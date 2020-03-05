Взрывные устройства не обнаружили на борту севшего в Омске самолета

Оперативные службы не обнаружили каких-либо взрывных устройств на борту самолета, севшего в Омске в четверг, 5 марта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное представительство авиакомпании.

«С самолетом всё нормально, скоро посадка начнется, в 12:25 — вылет в Шереметьево», — сказал представитель.

Эту информацию подтвердили в справочной службе омского аэропорта, передает RT.

Ранее в этот же день в экстренных службах сообщили, что три пассажирских самолета совершат незапланированную посадку из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании», сообщает телеканал «360».

3 марта два российских самолета, которые выполняли межрегиональные рейсы, были вынуждены совершить экстренные посадки.

В первом случае борт авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске. Экипаж принял решение о посадке после анонимного сообщения о «минировании».

Во втором случае воздушное судно S7, летевшее из Новосибирска в Москву, спешно остановилось в аэропорту Перми. Причина аналогичная: анонимные данные о «минировании».