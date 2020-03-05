Прямой эфир

Владелец покусавшего ребенка ротвейлера заплатит компенсацию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд Задонского района Липецкой области принял решение по иску о компенсации родителям девочки, на которую напал ротвейлер. Владелец животного должен заплатить за это 30 тыс. рублей.

Как пишет GOROD48, собака напала на ребенка летом 2019 года в поселке Освобождение. Ротвейлер при этом был без намордника и без поводка. Он прокусил девочке руку, ее срочно госпитализировали.

В областной прокуратуре рассказали, что за выгул собаки без поводка и намордника ее хозяина привлекли к административной ответственности. При этом он отрицал вину, утверждая, что ротвейлер приветствовал ребенка, положив ему лапы на плечи, а кисть руки прокусил случайно.

Девочка, в свою очередь, говорила, что собака напала и ей пришлось закрывать голову руками.

В суде также выяснилось, что хозяин собаки не предложил ребенку помощь, не оказал содействия врачам в получении информации об отсутствии у животного заболеваний.

2 марта сообщалось о предложении депутатов Якутска обложить налогом или специальным сбором владельцев собак. Это, по их мнению, поможет увеличить финансирование приютов для бездомных животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция Приморья вернула хозяйке похищенную пять лет назад собаку
Кинологи раскритиковали идею ввести налог на собак

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020