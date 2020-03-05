Владелец покусавшего ребенка ротвейлера заплатит компенсацию

Суд Задонского района Липецкой области принял решение по иску о компенсации родителям девочки, на которую напал ротвейлер. Владелец животного должен заплатить за это 30 тыс. рублей.

Как пишет GOROD48, собака напала на ребенка летом 2019 года в поселке Освобождение. Ротвейлер при этом был без намордника и без поводка. Он прокусил девочке руку, ее срочно госпитализировали.

В областной прокуратуре рассказали, что за выгул собаки без поводка и намордника ее хозяина привлекли к административной ответственности. При этом он отрицал вину, утверждая, что ротвейлер приветствовал ребенка, положив ему лапы на плечи, а кисть руки прокусил случайно.

Девочка, в свою очередь, говорила, что собака напала и ей пришлось закрывать голову руками.

В суде также выяснилось, что хозяин собаки не предложил ребенку помощь, не оказал содействия врачам в получении информации об отсутствии у животного заболеваний.

2 марта сообщалось о предложении депутатов Якутска обложить налогом или специальным сбором владельцев собак. Это, по их мнению, поможет увеличить финансирование приютов для бездомных животных.