Сельской школе в Хабаровском крае присвоили имя Героя СССР Грищенко

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Совет музея «Эхо памяти» села Тополево Хабаровского района выступил с инициативой о присвоении школе имени Героя Советского Союза полковника милиции Павла Грищенко. Идею поддержали власти и общественность.

«Присвоение школе имени героя — это не только большая честь, но огромная ответственность. Герой Советского Союза будет для школьников нравственным ориентиром и образцом для подражания», — отметил глава Хабаровского муниципального района Александр Яц.

Как отмечает ИА AmurMedia, Павел Грищенко — уроженец Дальнего Востока, участник Великой Отечественной войны. Принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, отличился во время форсирования Одера.

В феврале правительство Омской области решило присвоить Смирновской средней школе имя Героя Советского Союза Алексея Романенко. Такую практику могут сделать традицией региона. «Хорошо бы каждая школа получала не просто номер, а носила имя своего выпускника или земляка, выдающегося своими достижениями, героизмом, трудовыми успехами», — заявила министр образования Омской области Татьяна Дернова.