Песков рассказал о «российских Илонах Масках»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране очень много инноваторов. Таким образом он прокомментировал слова главы государства Владимира Путина о том, что программист и предприниматель Евгений Касперский ничем не хуже главы Tesla и SpaceX Илона Маска.

Песков добавил, что если журналистов интересуют конкретные имена и фамилии, то Кремль может предоставить соответствующий список.

«Их очень много. <…> Если хотите – мы вам дадим пофамильный список. Если вас интересует пофамильный список, и вы его не знаете», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Отвечая на вопрос о российских молодых специалистах, Песков категорично заявил, что власти никогда не будут применять к ним советские методы для удержания в стране.

Ранее в интервью ТАСС Путин сравнил Касперского с Маском. По словам российского лидера, Касперский является примером российского инноватора, который ничем не хуже американского бизнесмена.

Маск в 2003 году основал компанию Tesla, штаб-квартира которой находится в американском Пало-Альто в Калифорнии. Также предприниматель владеет долей в частной аэрокосмической компании SpaceX, которая в том числе занимается созданием ракет-носителей многоразового использования. Состояние Маска на конец января оценивается в $32 млрд.

В 2018 году президент США Дональд Трамп подписал закон о запрете использования американскими министерствами и агентствами продукты «Лаборатории Касперского». Подобные действия были вызваны опасениями американских чиновников в том, что компания сотрудничает со спецслужбами РФ и может использовать свои программы для шпионажа или хакерских атак.

Российская компания обратилась в суд округа Колумбия с просьбой отменить директиву и назначить справедливое решение, однако ей было отказано.