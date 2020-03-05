Высокий уровень заболеваемости ОРВИ связали с теплой зимой в Казани

В Казани уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышает эпидемический порог на 37%. Врачи объясняют большое число заболевших теплой зимой.

По данным управления здравоохранения, в феврале из-за ОРВИ были закрыты многие школы и детские сады. На тот момент эпидпорог был превышен на 25%. Менее чем за две недели число заболевших увеличилось еще на 10–12%. Об этом сообщает InKazan.ru.

Специалисты заверили, что ситуация является сезонной и управляемой. Основной причиной распространения вирусных инфекций стала сырая погода, которая иногда сменяется заморозками. По сравнению с эпидсезоном 2019 года заболеваемость выросла.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске при незначительном превышении эпидемического порога по заболеваемости ОРВИ выявлено 123 случая внебольничной пневмонии.