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В Москве кремировали мужа блогера Диденко

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Фото: Instagram/didenko.katerina
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Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге. Сообщение появилось в день кремации тела Валентина Диденко, 4 марта.

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В послании Екатерина написала, что не может осознать произошедшего и «продолжит жить ради детей». Также Диденко отметила роковое совпадение чисел в ее жизни. По словам блогера, високосный год в их семье имеет особое значение, так как именно в такой год родился ее муж, они поженились и Валентин погиб.

Накануне, 4 марта, Екатерина рассказала о подарке от покойного мужа. На своей странице в Instagram блогер написала, что ждет доставки ее портрета, который погибший супруг заказал перед праздником.

1 марта Диденко рассказала, как будет проходить прощание с ее мужем. Согласно последней воле мужчины, погребения не будет. Его тело будет кремировано, а прах девушка развеет над полем.

28 февраля в бассейн московского банного комплекса «Девятый вал», где проходила вечерника по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко, высыпали примерно 25 кг сухого льда. В результате пять человек пострадали и трое погибли. Среди жертв оказался и супруг блогера Валентин. Именно он организовал сюрприз с сухим льдом для именинницы.

СК РФ по Москве по факту случившего возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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