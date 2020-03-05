Эксперт оценил идею введения новой системы оплаты больничных

Лидер Партии социальной защиты Владимир Михайлов поддержал в беседе с « Известиями» идею изменить систему оплаты отпусков, больничных и декретов.

Ранее 5 марта «Известия» сообщили, что в России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. Предполагается, что с 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели.

«Проект направлен на то, чтобы защитить права граждан на получение различных социальных пособий в рамках взаимоотношений с работодателем. Работодатель просто исключается из цепочки, вместо него выплаты производит ФСС. Пилотный проект этой программы был запущен еще в 2012 году на территории шести регионов, а с начала текущего года к нему присоединились еще 59 субъектов Российской Федерации», — рассказал эксперт.

По его словам, речь идет о том, что пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до полутора лет и за дополнительный отпуск пострадавшему на производстве теперь будет платить не работодатель, а ФСС.

Для этого работник предоставляет необходимые документы работодателю, как было и раньше, а работодатель передает документы в Фонд, который в свою очередь совершает выплату работнику в срок до 10 дней с момента принятия решения о начислении пособия. Раньше работодатель выплачивал эти пособия самостоятельно, а ФСС компенсировал затраты.

«Сейчас получается, что схема взаимодействия между работником, работодателем и ФСС упрощается и в плане сроков, и технологически. Это выгодно и сотруднику, и предприятию, а для ФСС весь процесс становится более прозрачным», — добавил Михайлов.

Работники будут защищены в ситуации, если компания ликвидируется или не имеет средств на выплаты, заключил эксперт.

В сентябре 2019 года заведующая лабораторией количественных методов исследования РЭУ имени Плеханова Елена Егорова сообщала, что россиянки дольше всех в мире находятся в декрете. По данным Росстата, средняя продолжительность отпуска по уходу за ребенком в России составляет почти 29 месяцев.