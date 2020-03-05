В МИДе ответили на планы США испытать гиперзвуковое оружие

США много лет ведут разработки гиперзвукового оружия, в России в связи с этим каких-либо проблем не видят. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в четверг, 5 марта.

«Естественно, когда появились оценки того, что Россия значительно преуспела в этом, в США стали ускорять процессы. Это нормально, здесь никаких особых проблем не должно быть», — цитирует его «РИА Новости».

О новейших американских разработках накануне рассказал глава Минобороны США Марк Эспер. Наработки Вашингтона он назвал более инновационными, чем созданные Москвой и Пекином технологии. Эспер подчеркнул, что создание гиперзвукового оружия является одной из приоритетных задач страны.

Замдиректор программы Пентагона по разработке гиперзвука Майк Уайт ранее допускал, что испытательные пуски гиперзвукового оружия США состоятся уже в текущем году, но более точную дату назвать не смог. Также он заявил, что Вашингтон уже перешел от стадии разработки к созданию прототипов, далее планируется закупка вооружения.

В то же время Уайт признал первенство Москвы и Пекина в гиперзвуковых разработках.

Китайские СМИ называли гиперзвуковое оружие символом военной мощи России и ее козырем против США.

Об испытаниях российского гиперзвукового оружия для ВМФ в феврале рассказал министр обороны Сергей Шойгу.