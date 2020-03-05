СК возбудил дело после исчезновения восьмилетней девочки под Костромой

Следователи возбудили уголовное дело по статье п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) после исчезновения восьмилетней девочки в городе Нее. Об этом в четверг, 5 марта, сообщает пресс-служба СК России по Костромской области.

По предварительным данным, вечером 4 марта девочка возвращалась домой по улице Дорожной. Однако до дома ребенок так и не дошел.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства исчезновения второклассницы. В поисках девочки принимают участие полицейские, местные жители и волонтеры организации «Лиза Алерт».

27 февраля во Всеволожском районе Ленинградской области пропал девятилетний мальчик. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Позже ребенок был обнаружен живым.