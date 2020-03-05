На Филиппинах потерпел крушение вертолет с начальником полиции

На севере Филиппин потерпел крушение вертолет с начальником полиции. Арчи Гамбоа повредил правое плечо, его госпитализировали. Всего на борту находились восемь человек — это высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов. У всех пассажиров легкие травмы, их осматривают медики. Вероятно, вертолет во время полета задел линии электропередачи.