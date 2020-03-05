Цены на электроэнергию в регионах выровняют до средних по России

Единую политику формирования тарифов на электроэнергию введут в 2021 году, такую идею озвучили в Совете Федерации. Расценки не превысят 3 рублей 40 копеек за 1 киловатт. В некоторых регионах стоимость снизится примерно на 50%. При этом в разных областях тарифы всё-таки будут отличаться ввиду особенностей тех или иных частей страны. Сейчас самые высокие цены на электроэнергию на Камчатке, Чукотке, в Магадане, самые низкие — в Иркутской области.