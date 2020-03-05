Власти Украины незаконно продали «дочку» ВЭБ.РФ

Украинские власти продали на аукционе «дочку» ВЭБ.РФ — Проминвестбанк. Об этом в четверг, 5 марта, говорится в сообщении госкорпорации.

Данных о покупателе пока нет. ВЭБ.РФ считает аукцион незаконным и намерен компенсировать свои потери за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций, отмечает ТАСС.

«Украина завершила незаконную экспроприацию инвестиций российского инвестора, окончательно нарушила двустороннее соглашение о защите капиталовложений, продемонстрировала мировому сообществу нежелание соблюдать нормы международного права», — говорится в сообщении ВЭБ.РФ.

Отмечается, что Украина проигнорировала решение независимого трибунала в Стокгольме и «отчетливо продемонстрировала, почему нельзя инвестировать в страну, где отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности».

«Мы приложим все законные усилия к компенсации наших потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций», — добавляется в тексте.

Аукцион прошел 4 марта, банк был продан по цене 268,7 млн гривен (около $10,8 млн), уточняет агентство.

3 марта сообщалось, что арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка. В 2019 году госкорпорация обратилась в Стокгольмский арбитраж с просьбой принять обеспечительные меры для предотвращения принудительной продажи Проминвестбанка с аукциона. Тогда арбитраж встал на сторону ВЭБ.РФ.

В сентябре 2018 года апелляционный суд Киева наложил арест на акции ряда украинских «дочек» российских банков с участием государства. Речь идет о ВТБ, Проминвестбанке и Сбербанке.

Аресты были наложены по ходатайству компаний Игоря Коломойского и его партнеров о взыскании средств с России в лице российского Минюста в качестве компенсации за недвижимое имущество, потерянное в результате вхождения Крыма в состав России.