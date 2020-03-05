Карантин по бешенству ввели в трех районах Тюменской области

В трех районах Тюменской области ввели карантин по бешенству животных. Вспышка зафиксирована в селах Юргинское в Юргинском районе, Исетское в Исетском районе и в деревне Песчаное в Казанском районе.

Как говорится в распоряжении губернатора Александра Моора, карантинные меры вводятся до 20 апреля 2020 года. В этот период в перечисленных населенных пунктах запрещено торговать кошками и собаками, вывозить животных за территорию. Отлов диких зверей объявляется вне закона.

План по ликвидации очага заболевания поручено разработать региональному управлению ветеринарии. ИА «Ура.ру» пока не удалось получить разъяснения ведомства по поводу того, какие животные стали источником болезни и сколько их всего.