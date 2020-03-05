Двое детей получили химические ожоги глотки в Подмосковье

Двое несовершеннолетних в подмосковной Лобне госпитализированы с химическими ожогами глотки. Об этом сообщил источник ТАСС 5 марта.

По словам собеседника агентства, детям 1 и 2 года. Малыши выпили некое химическое вещество. Сейчас пострадавшие находятся в ожоговом центре в Люберцах, где им оказывается медицинская помощь.

Обстоятельства инцидента выясняются.

3 марта пять воспитанников детского сада в Воскресенске отравились химическим веществом для уничтожения грызунов. Предположительно, средство с полки взял один из ребят и раздал других детям, которые его съели.