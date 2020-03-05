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В Госдуме предложили создать программу «Семейная городская среда»

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Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил разработать федеральную программу «Семейная городская среда». Инициативу он направил на имя главы Минстроя Владимира Якушева, пишет RT 5 марта.

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Предполагается, что программа позволит систематизировать подход к качественному и быстрому развитию городской инфраструктуры. В обращении парламентарий отметил, что в некоторых субъектах страны бюрократические и финансовые проблемы тормозят внесение изменений в местную инфраструктуру.

Якушев указал в документе, что программа должна быть в первую очередь направлена на создание комфортной городской среды для семей с детьми.

Так, он предложил ввести обязательную квоту для планов городской застройки, которой будет предусматриваться выделение четверти пространства под обустройство инфраструктуры для семей с детьми — создание детских площадок, парков, развлекательных центров.

Также он выступил с инициативой ввести соответствующий всероссийский социальный рейтинг, который будет учитывать количество парков и детских площадок, безопасных пешеходных маршрутов, удаленность школ от жилых домов и так далее.

Кроме того, депутат предлагает утвердить ГОСТ для организации и функционирования комнат матери и ребенка, количество которых Зубарев предлагает увеличить. Например, оборудовать их в парках и зонах отдыха, учреждениях культуры, торговых центрах, местах общественного питания, а также в отделениях МФЦ и службах занятости.

В январе в Госдуму поступил законопроект о компенсационных выплатах за отсутствие места в детских садах. Предполагается, что компенсацию смогут получить родители или законные представители детей в возрасте от полутора до трех лет, которым не хватило мест в учреждении. Размер выплат не должен быть меньше прожиточного минимума конкретного субъекта РФ. Средства предлагается выделять из федерального бюджета.

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