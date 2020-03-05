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Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В четверг, 5 марта, воздух в Москве прогреется до +10 градусов, ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер 5-10 м/c с порывами до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба. Влажность воздуха составит 77%. Согласно биометеорологическому прогнозу велика вероятность влияния погодных условий на самочувствие метеозависимых людей.

В Подмосковье столбики термометра будут достигать отметки в 8-10 градусов.

Ранее метеорологи обещали потепление в Москве на мартовские праздники, а научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о регионах, где ожидается аномально жаркая погода в начале весны.

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