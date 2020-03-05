Индонезия разместит зараженных коронавирусом на необитаемом острове

Власти Индонезии намерены преобразовать бывший лагерь беженцев на острове Галанг в специальную больницу для лечения пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 4 марта сообщила газета The Jakarta Post.

Накануне командующий индонезийскими военными (TNI) маршал авиации Хади Тчахджанто посетил остров. По его словам, выбор пал на Галанг, так как на острове остались здания, которые использовались в 1979–1996 годах в качестве лагеря для вьетнамских беженцев.

Хади подчеркнул, что на острове также будет функционировать карантинный центр. В общей сложности больница сможет вместить 1 тыс. пациентов. Ее строительство будет завершено в течение месяца.

2 марта стало известно о двух заразившихся коронавирусом на территории Индонезии.

Вспышка SARS-CoV-2 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.