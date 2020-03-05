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Индонезия разместит зараженных коронавирусом на необитаемом острове

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Фото: TASS/Zuma
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Власти Индонезии намерены преобразовать бывший лагерь беженцев на острове Галанг в специальную больницу для лечения пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 4 марта сообщила газета The Jakarta Post.

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Накануне командующий индонезийскими военными (TNI) маршал авиации Хади Тчахджанто посетил остров. По его словам, выбор пал на Галанг, так как на острове остались здания, которые использовались в 1979–1996 годах в качестве лагеря для вьетнамских беженцев.

Хади подчеркнул, что на острове также будет функционировать карантинный центр. В общей сложности больница сможет вместить 1 тыс. пациентов. Ее строительство будет завершено в течение месяца.

2 марта стало известно о двух заразившихся коронавирусом на территории Индонезии.

Вспышка SARS-CoV-2 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

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