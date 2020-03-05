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В России изменят систему оплаты больничных листов и декретных отпусков

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. Предполагается, что с 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели.

Соответствующий законопроект разрабатывается Минтрудом России. Его реформы — гарантированное получение гражданами всех страховых выплат.

«Это будет способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан», — пояснили в пресс-службе правительства.

Работникам этот законопроект дает ряд преимуществ.

«Например, у работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Также плюс в том, что трудящийся, получая деньги на больничный непосредственно из кассы ФСС, будет чувствовать себя более спокойно, чем сейчас, когда эти средства выплачивает работодатель, которому они засчитываются в конце года при уплате взносов в Фонд социального страхования», — заявил первый зампред думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Болеть не вредно: в России меняют систему оплаты отпусков и декретов

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