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Макрон и Трамп договорились о совместной борьбе с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Bertrand Guay
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Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп провели беседу о распространении коронавируса в мире и договорились о координации усилий по его предотвращению. Об этом в среду, 4 марта, сообщил французский лидер.

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«Отличная дискуссия с Дональдом Трампом. Готовы координировать наши ответные меры в научных, медицинских и экономических вопросах в рамках председательства США в G7 на фоне COVID-19», — написал он в Twitter.

4 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что сдерживание распространения коронавирусной инфекции должно стать приоритетом для всех стран.

По данным ВОЗ, на данный момент коронавирус зафиксирован в 75 странах, в 47 из которых COVID-19 заражены не более 10 человек. Всего в мире заболели более 94 тыс. человек, 3220 умерли.

28 февраля ВОЗ назвала сроки выздоровления от коронавируса. По словам официального представителя организации Тарика Язаревича, пациент способен полностью выздороветь спустя 20 дней после выявления заболевания.

Эпидемия коронавируса началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019.

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