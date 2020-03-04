Египет введет туристическую визу на пять лет

Египет вводит новый тип визы для туристов. Она рассчитана на пять лет, каждый заезд может длиться не более 90 дней.

По данным местных СМИ, новая виза начнет работать с 1 июня. Получить ее можно будет через консульства Египта или онлайн, передает «РИА Новости» в среду, 4 марта.

Туристам, прилетающим в аэропорты Луксора и Асуана в самые жаркие месяцы (с июня по август), будет предоставлена скидка на визу в размере $10.

В октябре 2019 года пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что в случае возобновления авиасообщения между РФ и Египтом туроператорам потребуется на восстановление чартеров две недели.