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Египет введет туристическую визу на пять лет

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Фото: ТАСС/imago stock&people
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Египет вводит новый тип визы для туристов. Она рассчитана на пять лет, каждый заезд может длиться не более 90 дней.

По данным местных СМИ, новая виза начнет работать с 1 июня. Получить ее можно будет через консульства Египта или онлайн, передает «РИА Новости» в среду, 4 марта.

Туристам, прилетающим в аэропорты Луксора и Асуана в самые жаркие месяцы (с июня по август), будет предоставлена скидка на визу в размере $10.

В октябре 2019 года пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что в случае возобновления авиасообщения между РФ и Египтом туроператорам потребуется на восстановление чартеров две недели.

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