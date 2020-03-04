РФ предложила провести ЧМ по хоккею в случае его переноса из-за коронавируса

Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в случае переноса турнира из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса. Об этом в среду, 4 марта, заявил президент IIHF Рене Фазель.

«Я был в России недавно, и у нас был разговор о том, что Россия готова в случае необходимости провести чемпионат мира-2020», — цитирует его «РИА Новости». По его словам, когда будет решаться вопрос о возможном переносе первенства из Швейцарии, до турнира останется мало времени.

«Россия в случае необходимости может провести чемпионат мира», — сказал Фазель

Чемпионат мира по хоккею должен пройти 8–24 мая в Цюрихе и Лозанне. В Швейцарии в настоящее время лабораторно подтверждены 39 случаев заражения коронавирусом нового типа, затронуты все кантоны страны.

28 февраля из-за коронавируса был отменен международный автосалон в Женеве. В тот же день правительство Швейцарии ввело запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 1 тыс. человек.