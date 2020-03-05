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Дни Ростовской области прошли в Баку

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Фото: Haqqin/haqqin.az
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Делегация Ростовской области во главе с губернатором Василием Голубевым посетила с официальным визитом Азербайджан.

В ходе визита Василий Голубев встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым. Они обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества.

«Сегодня наше партнерство развивается активно и комплексно, охватывая инвестиционную, торгово-экономическую и гуманитарную сферы. Наш товарооборот растет. По предварительной оценке, в 2019 году он увеличился, по сравнению с предыдущим годом практически на 30% и достиг почти $ 61 млн», — отметил Голубев.

Также в рамках Дней Ростовской области 4 марта состоялся бизнес-форум, посвященный торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

По итогам форума участники подписали восемь соглашений о взаимодействии, в том числе в сферах производства, экспорта, транспорта и туризма, а также в гуманитарной сфере. В частности, «Азимут» и «Паша Трэвел» заключили соглашение о перевозке, рейсы начнут курсировать уже 30 марта.

Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Ниязи Сафаров подчеркнул результативность работы донской миссии. «Не всякое мероприятие всегда так эффективно и имеет такой финал. С десяток подписанных в Баку совместных документов — это очень серьезно. Если серьезно возьмемся за дело, у нас будет очень хороший результат», — сказал он. По мнению Сафарова, сотрудничество Азербайджана и Ростовской области может быть образцовым.

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