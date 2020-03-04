Кандидат в премьеры Украины Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет

Кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет страны на 2020 год, сообщает в среду, 4 марта, «РИА Новости».

«Есть ряд вызовов, за решение которых нам надо браться немедленно — это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год», — отметил Шмыгаль.

По его словам, прежде всего необходимо рассмотреть вопрос увеличения социальных выплат и пенсий гражданам страны, а также снижения доходов чиновников, в том числе членов нового правительства.

Решение об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука Верховная рада приняла ранее в этот же день. На внеочередном заседании отставку Гончарука поддержали 353 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

О том, что вице-премьер Денис Шмыгаль может сменить Алексея Гончарука в должности председателя правительства, стало известно накануне, 3 марта.

В соответствии с украинским законодательством за отставкой премьер-министра следует отставка всего правительства. Нынешний кабинет министров продолжит выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.