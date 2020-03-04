Полицейские проверяют сообщение о похищении в Петербурге

Полицейские разбираются в обстоятельствах похищения девушки в Выборгском районе Петербурга. Ей удалось дозвониться по номеру 112 из багажника машины. По ее словам, бывший муж убил мужчину и проломил голову женщине, после чего затолкал девушку в багажник. Сейчас, девушку нашли, ей оказывают всю необходимую помощь. Её похитителя ищут.