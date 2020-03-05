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Женское движение: что такое «Макияж под камуфляж»

В Переславле-Залесском прошел конкурс женщин-военнослужащих РВСН
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Конкурс «Макияж под камуфляж»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В учебном центре связи Ракетных войск стратегического назначения в Переславле-Залесском завершился традиционный конкурс «Макияж под камуфляж». Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Конкурс «Макияж под камуфляж»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Перед началом состязаний участницы прошли парадным строем по плацу полигона
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Конкурс «Макияж под камуфляж»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В ходе состязаний надо было не только показать свою красоту, но и продемонстрировать необходимые в современном бою навыки
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Конкурс «Макияж под камуфляж»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В конкурсе принимали участие женщины-военнослужащие различных подразделений РВСН
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Конкурс «Макияж под камуфляж»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Необходимо было проявить и тактическую смекалку при ведении боя с использованием укрытий на местности
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Конкурс «Макияж под камуфляж»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Хотя войска и ракетные, но стрелковую практику и сборку-разборку АК-74 никто не отменял
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Конкурс «Макияж под камуфляж»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Среди дисциплин, в которых должны были проявить себя девушки, было и прохождение полосы препятствий
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Конкурс «Макияж под камуфляж»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Участницы показали высокий класс в обращении со средствами индивидуальной защиты
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Конкурс «Макияж под камуфляж»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Бойцы РВСН могут оказать первую помощь раненым на поле боя или в условиях чрезвычайной ситуации
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Конкурс «Макияж под камуфляж»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
На огневой позиции девушки показали себя достойными наследницами легендарных снайперов Великой Отечественной
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Конкурс «Макияж под камуфляж»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Красивая сила стоит на страже рубежей Родины
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Конкурс «Макияж под камуфляж»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Участницы соревновались также в скоростной радиотелеграфии и решении комплексных задач с применением современной учебно-боевой техники
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Конкурс «Макияж под камуфляж»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Непростым было и задание по нанесению макияжа, ведь сделать это надо было всего за одну минуту
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Конкурс «Макияж под камуфляж»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Соревнования завершились офицерским балом и вручением ценных подарков
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