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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят крушение гражданского самолета «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines

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Фото: ТАСС/Xinhua/imago
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5 марта в 16:30 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная крушению авиалайнера «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. Уже несколько лет идет следствие, свои версии произошедшего высказывают политики, журналисты, общественники, эксперты в области авиации. Свою правду об авиакатастрофе немецкие журналисты представят в ходе дискуссии.

Участники пресс-конференции:

  • Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальный ценностей;
  • Билли Сикс (Billy Six), немецкий журналист;
  • Петр Хайсенко (Peter Haisenko), немецкий журналист, издатель и бывший пилот «Люфтганза».

9 марта 2020 года в уголовно-криминальном комплексе аэропорта Схипхол в Амстердаме должен начаться процесс, проводимый окружным судом Гааги. В рамках подготовки к судебному разбирательству ожидается ряд мероприятий.

7 марта международная платформа «Глобальные права мирных людей» и международная платформа для независимых журналистов «Bonanza Media» проведут пресс-конференцию «MH17 – в ожидании суда». В числе участников – российская журналистка, кинорежиссер Яна Ерлашова и ее нидерландский коллега Макс ван дер Верфф, они обнародуют новую информацию по делу, поделятся своим мнением о том, что же произошло летом 2014-го.

У Фонда защиты национальных ценностей также есть своя версия страшной катастрофы, которая будет представлена в ходе пресс-конференции. Позиция фонда также обнародована в книге Константина Карманова «МН-17. Хроника пикирующего Боинга. Правда о самолете, который никто не сбивал», которую в рамках мероприятия презентует Александр Малькевич.

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