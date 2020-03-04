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РЖД предоставит скидку 50% на летние билеты для школьников

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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РЖД начали продажу билетов для школьников со скидкой 50% на период летних школьных каникул — с 1 июня по 31 августа 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 4 марта на сайте холдинга.

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Скидка предоставляется на проезд детей от 10 до 17 лет включительно. Решение принимается пятый год подряд для повышения транспортной мобильности граждан, отметили в компании.

Скидка предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны второго и третьего классов электропоездов дальнего следования поездов формирования Федеральной пассажирской компании, курсирующих по территории России, за исключением скоростных и высокоскоростных поездов.

«В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ», — уточняется в сообщении.

В сентябре 2019 года РЖД открыли продажу билетов в купе ряда поездов по 500 рублей. В акции «В купе по выгодной цене» участвуют более 20 поездов, совершающих маршруты внутри России.

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