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В Совфеде заявили о готовящемся выравнивании тарифов на электроэнергию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Выравнивание тарифов в регионах до средних по стране (3,4 рубля за кВт•ч) может произойти уже в первой половине 2021 года в рамках единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию, предложенной председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Об этом сообщили «Известиям» в комитете Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

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«Председатель СФ Валентина Матвиенко имела в виду не усреднение цен на электроэнергию, а усиление государственного регулирования. Тарифы будут определяться по двум направлениям. Во-первых, неоправданно завышенные цены будут пересмотрены. Они должны быть реально экономически обоснованы», — заявил член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов.

Выравнивание тарифов должно привести к снижению цен примерно на 50% в убыточных субъектах, уверены в СФ. Планируется, что частично инициатива будет реализована за счет госсубсидирования

Если право на подобную поддержку государства появится и у бизнеса, то она в первую очередь понадобится социально ориентированным предприятиям, отмечают эксперты.

Плата за коммунальные услуги в России с 1 июля 2020 года вырастет в среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в декабре 2019 года в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

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