Штормовое предупреждение вновь объявлено в Коми

В Коми с вечера 4 марта до 9:00 5 марта действует штормовое предупреждение. Неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться в Печоре, Усинске и Инте.

Как сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на республиканский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 20 м/с. Возможна метель.

Штормовое предупреждение синоптики Коми вводили сутками ранее 3 марта. Усиление северо-западного ветра до 24 м/с прогнозировали в четырех районах республики: Усть-Цилемском районе, Усинске, Инте и Воркуте.

В феврале в Гидрометцентре России прогнозировали, что зима-2019/20 станет самой теплой в Москве за всю историю метеонаблюдений. Март же будет аномально теплым во многих российских регионах.