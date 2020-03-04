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Штормовое предупреждение вновь объявлено в Коми

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В Коми с вечера 4 марта до 9:00 5 марта действует штормовое предупреждение. Неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться в Печоре, Усинске и Инте.

Как сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на республиканский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 20 м/с. Возможна метель.

Штормовое предупреждение синоптики Коми вводили сутками ранее 3 марта. Усиление северо-западного ветра до 24 м/с прогнозировали в четырех районах республики: Усть-Цилемском районе, Усинске, Инте и Воркуте.

В феврале в Гидрометцентре России прогнозировали, что зима-2019/20 станет самой теплой в Москве за всю историю метеонаблюдений. Март же будет аномально теплым во многих российских регионах.

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