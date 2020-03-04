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Госдума приняла законопроект передачи в бюджет средств ЦБ от продажи Сбербанка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроекты, по которым Банк России продаст принадлежащие ему обыкновенные акции Сбербанка правительству по «средневзвешенной цене». Она будет зависеть от котировок за последние полгода перед первым раундом сделки, говорится в среду, 4 марта, на сайте Госдумы.

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Пакет ЦБ в (50% плюс одна акция) будет приобретен за счет Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «часть дохода, полученного Банком России от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России», в сумме, превышающей 700 млрд рублей, перечисляется в федеральный бюджет». Это произойдет в срок до 1 июня текущего года.

«В 2021 и 2022 годах соответственно 500 млрд рублей, 650 млрд рублей и 400 млрд рублей, а оставшаяся часть — в 2023 году», — отмечается в сообщении.

Второй законопроект пакета разработан в связи с планируемым приобретением в казну РФ доли участия ЦБ в капитале публичного акционерного общества «Сбербанк России».

Сейчас ЦБ владеет контрольным пакетом акций Сбербанка. Ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций, доля регулятора в уставном капитале крупнейшего российского банка составляет 50% плюс одна акция.

Сумма сделки по продаже акций, по словам министра финансов России Антона Силуанова, оценивается в 2,5 трлн рублей.

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