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Полиции передали данные о распространителях ложных сообщений о коронавирусе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Компания Group-IB передала правоохранительным органам информацию об аккаунтах, распространяющих фейковые сообщения о коронавирусе. Об этом 4 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.

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«Из того, что можно раскрыть сейчас: боты были ориентированы на активное распространение под конкретный фейк, некоторые из ботов были зарегистрированы пару лет назад с одинаковой датой создания. В профилях большинства ботов в качестве локации указаны страны ближнего зарубежья», — рассказали агентству.

Отмечается, что за прошедшие сутки эксперты компании выявили новые фейковые сообщения, гораздо меньшего охвата, чем ранее. При этом вероятность новых вбросов всё еще сохраняется, поэтому в компании призвали «критически относиться к слухам и возможной дезинформации».

2 марта в интернете появилась фейковая аудиозапись, на которой девушка сообщает о 20 тыс. заболевших коронавирусом в Москве и просит максимально распространить эту информацию. Тему активно растиражировали в соцсетях и мессенджерах. В ряде регионов страны некие информаторы утверждают, что якобы «из-за высокого уровня опасности пришлось уехать за город всей семьей». Специалисты призывают не доверять информации из неподтвержденных источников.

В настоящий момент подозреваемые в распространении ложной информации задержаны.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным на 4 марта, только в Китае от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек.

Согласно сообщениям Роспотребнадзора, на территории России зафиксировано шесть случаев заражения SARS-CoV-2, вирус обнаружен у четверых россиян и двоих китайцев. Граждане КНР уже вылечились и были выписаны. Трое граждан РФ заразились на круизном корабле Diamond Princess у берегов Японии, еще один — москвич — заболел после поездки в Италию. Все они лечатся и находятся под присмотром врачей.

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