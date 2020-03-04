Зеленский заявил о необходимости «новых мозгов, новых сердец» в кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, заявил о необходимости «новых мозгов, новых сердец» в правительстве. Об этом 4 марта передает «Интерфакс».

По словам Зеленского, у действующего правительства есть ряд достижений: снижение инфляции, борьба с игорным бизнесом, нелегальными АЗС, начало приватизации госпредприятий. Однако украинцам сегодня «этого мало», подчеркнул он. Также президент назвал правительство Гончарука «правительством новых лиц».

«Но лиц мало, — нужны новые мозги, новые сердца», — сказал Зеленский.

Ранее в этот же день Верховная рада Украины опубликовала проект постановления об отставке премьер-министра страны Алексея Гончарука. Накануне партия «Слуга народа» приняла решение 4 марта проголосовать в Верховной раде за отставку Гончарука. Ранее в тот же день спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что премьер-министр страны подал заявление об отставке.

28 февраля сообщалось, что Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады на 16:00 (17:00 мск) 4 марта, однако его тема не указывалась. Позднее председатель фракции «Слуга народа» в раде Давид Арахамия отметил, что одной из тем, которые будут обсуждаться, станет вопрос изменения состава правительства.

25 февраля украинские СМИ сообщали, что Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего вице-премьера правительства страны Сергея Тигипко на пост премьер-министра.

В январе в Верховной раде заявляли, что Гончарука могут уволить в первых числах февраля после отчета правительства. Гончарук и сам подавал прошение об отставке 17 января из-за появления в интернете аудиозаписи, на которой он заявил о «примитивном понимании» Зеленским экономических процессов.