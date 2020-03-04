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Актриса из «Интердевочки» рассказала о серьезной болезни

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Советская и российская актриса Лариса Малеванная призналась, что уже восемь лет страдает от рака легких. Об этом 3 марта она рассказала в эфире телепередачи «Судьба человека».

По ее словам, ей диагностировали рак в 2012 году. В то время она участвовала в съемках драматического сериала «Оттепель», где сыграла роль бабушки главной героини. Тогда же Малеванная почувствовала боль в сердце. По итогам обследования врачи установили, что у нее проблемы с легким, а спустя время она согласилась на операцию, в ходе которой ей удалили часть легкого.

«У меня был рак третьей степени. Я почувствовала эту тяжесть и подумала, сколько мне отпущено — столько и проживу», — рассказала 81-летняя актриса.

По ее словам, когда она лежала в больнице, ей предложили сняться в сериале Андрея Прошкина «Переводчик». Несмотря на возражения лечащего врача, Малеванная решила согласиться, поскольку работа для нее всегда была на первом месте, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Лариса Малеванная известна зрителям по таким фильмам, как «Интердевочка», «Подросток», «Весенние перевертыши», а также «Оттепель», пишет сайт kp.ru.

Сейчас артистка вернулась к активной актерской деятельности, а также пишет книги, отмечает телеканал «360».

В июле 2019 года сообщалось, что советская и российская актриса Александра Яковлева рассказала, что уже два года борется с раком груди. За это время она прошла 20 курсов химиотерапии и столкнулась с невозможностью ходить.

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