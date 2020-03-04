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Бабушки-активистки в Челябинске следят за соблюдением чистоты

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Фото: МТРК «МИР»
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В Челябинске бабушки-активистки следят за чистотой в городе, а обо всех недочетах в работе по уборке отходов и грубых надписях на стенах информируют управляющую компанию. Об этом 4 марта сообщает телерадиокомпания «Мир».

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Изначально челябинские пенсионеры решили заняться скандинавской ходьбой, но бесцельно ходить по городу им показалось скучным, поэтому было решено направить усилия в полезное русло и следить за недоработками коммунальщиков.

«Решили, что будем смотреть, где появляются надписи на стенах, несанкционированный мусор, складывают спиленные деревья», — рассказала организатор дружины Ирина Потапова.

Инициативу пенсионеров поддержала управляющая компания и выдала бабушкам спортивные палки. Также для них создали чат, в который можно сигнализировать обо всех нарушениях и скидывать соответствующие фотографии. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», самыми частыми нарушениями являются реклама наркотических веществ и непристойные рисунки на стенах.

Дружина осуществляет общественный контроль в свободном графике. За 1,5 часа активистки успевают обойти 43 дома и зафиксировать больше 10 нарушений. Коммунальщики, в свою очередь, оперативно их устраняют, отмечает телеканал «360».

3 марта сообщалось, что ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин из Орла сдал нормы ГТО в 97 лет и получил золотой значок. Отмечается, что золотой значок 99-летний ветеран получил два года назад, и в настоящее время он продолжает поддерживать себя в спортивной форме — бегает ежедневно по 5 км.

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