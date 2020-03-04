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Ограничительные мероприятия действуют в Рязани из-за ОРВИ и гриппа

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В Рязанской области проводятся ограничительные мероприятия из-за гриппа и ОРВИ. Постановление об их введении со вторника, 3 марта, подписала главный санитарный врач области Лариса Сараева.

РИА «7 новостей» поясняет, что этот документ предписывает ограничить проведение детских массовых мероприятий, особенно в закрытых помещениях. Начал действовать комплекс противоэпидемических мер.

Причина — ухудшение эпидемиологической обстановки. Так, в конце февраля в Рязанской области эпидпорог по ОРВИ и гриппу был превышен более чем на 14%. Из-за этого частично приостанавливался учебный процесс в 12 школах и трех детских садах. В общей сложности на карантин были закрыты 37 классов и три группы в детсадах.

Количество лабораторно подтвержденных случаев гриппа увеличилось в регионе на 34,5%. Выявляются вирусы гриппа A(H1N1/2009), A(H3N2) и В.

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