На Украине с аукциона продали все киевские автовокзалы

В Фонде государственного имущества Украины прошли торги, в ходе которых продали все автовокзалы Киева и несколько областных автостанций. Об этом в среду, 4 марта, сообщает сайт ФГИУ.

На аукцион было выставлено предприятие АО «Киевпасссервис». На его балансе находится центральный автовокзал Киева и пять автостанций. Кроме того, у компании есть 18 аналогичных объектов в области.

«Мы очень надеемся, что частный инвестор сможет реконструировать вокзалы, предоставить им новую жизнь», — заявил председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

В торгах приняло участие три претендента на предприятие. Цена продажи объекта по результатам аукциона выросла на 18%. Новый владелец заплатил за данный лот 230,1 млн гривен ($9,3 млн)

31 января, по данным сайта Strana.Ua, кабинет министров Украины заявлял о планах передать в концессию семь железнодорожных вокзалов, в том числе центральный столичный вокзал Киев-Пассажирский. Соглашение с частным инвестором должно действовать 20 лет.

По сведениям портала Finance.Ua, ФГИУ рассчитывает заработать на приватизации в 2020 году 12 млрд гривен ($482 млн) Предполагается, что поступления от продажи госпредприятий пойдут на выплаты по внешним государственным займам.