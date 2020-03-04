Прямой эфир

На Украине с аукциона продали все киевские автовокзалы

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Фонде государственного имущества Украины прошли торги, в ходе которых продали все автовокзалы Киева и несколько областных автостанций. Об этом в среду, 4 марта, сообщает сайт ФГИУ.

На аукцион было выставлено предприятие АО «Киевпасссервис». На его балансе находится центральный автовокзал Киева и пять автостанций. Кроме того, у компании есть 18 аналогичных объектов в области.

«Мы очень надеемся, что частный инвестор сможет реконструировать вокзалы, предоставить им новую жизнь», — заявил председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

В торгах приняло участие три претендента на предприятие. Цена продажи объекта по результатам аукциона выросла на 18%. Новый владелец заплатил за данный лот 230,1 млн гривен ($9,3 млн)

31 января, по данным сайта Strana.Ua, кабинет министров Украины заявлял о планах передать в концессию семь железнодорожных вокзалов, в том числе центральный столичный вокзал Киев-Пассажирский. Соглашение с частным инвестором должно действовать 20 лет.

По сведениям портала Finance.Ua, ФГИУ рассчитывает заработать на приватизации в 2020 году 12 млрд гривен ($482 млн) Предполагается, что поступления от продажи госпредприятий пойдут на выплаты по внешним государственным займам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведчук рассказал об ответственных за внешнеполитический курс страны
В Госдуме сравнили украинский телеканал «Дом» с шоу «Дом-2»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020