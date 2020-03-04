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Бузову раскритиковали за новую песню

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Подписчики телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Instagram раскритиковали ее за новый трек Swipe, который она представила в соцсетях 4 марта.

«Вот и вышел долгожданный трек Swipe, который должен стать саундтреком этой весны», — написала Бузова.

Исполнительница отметила, что песня является обращением ко всем «ее людям», а также призвала поклонников не находиться в токсичных отношениях. Она предложила фанатам вместе спеть новую композицию на ближайших концертах.

Вместе с тем не все подписчики разделили энтузиазм Бузовой. Кто-то назвал все ее песни однотипными и удивился, «как можно такое слушать», кому-то стало стыдно за песню, кто-то не увидел смысла в тексте. Нашлось немало людей, которые оценили трек и похвалили певицу, отметив «чувственность», и пообещали петь его всю весну, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В начале февраля Бузова сообщила, что станет первой российской артисткой, с которой поработает французский модельер Жан-Поль Готье.

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