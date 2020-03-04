В России начались продажи новой версии Mitsubishi Eclipse Cross

На российском рынке стартовали продажи кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross в новой комплектации Black Edition. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Mitsubishi.

Автомобиль отличается черными внешними элементами: 18-дюймовыми колесными дисками, решеткой радиатора, нижней накладкой переднего и заднего бампера, боковыми зеркалами, молдингами дверей. В салоне — обивка потолка черного цвета.

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и вариатором. Привод — передний или полный.

В России модель представлена в пяти цветах: черный, белый перламутр, красный и серый металлик. Цены на Mitsubishi Eclipse Cross Black Edition начинаются от 1 920 000 рублей.

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