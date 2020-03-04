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Ухудшение погодных условий ожидается в Карелии

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Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на территории Карелии. Республика окажется во власти средиземноморского циклона «Диана».

Согласно прогнозам, ночью 5 марта в южных районах Карелии ожидается дождь и мокрый снег. В дневные часы осадки пройдут и на северных территориях. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

В центре республики снег перейдет в дождь, а затем в отдельных районах прогнозируется метель. Местами возможно образование гололедицы и налипание снега на проводах.

Скорость ветра будет достигать 16 м/с. При этом температура воздуха поднимется до +1…+4.

Ранее неблагоприятный прогноз в связи с действием мощного циклона, пришедшего с Японского моря, озвучили в Сахалинской области. В четверг на юге Сахалина и Курильских островах ожидается сильная метель.

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