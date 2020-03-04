Концепцию развития рыбной отрасли разработают в Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил облминсельхозу до конца марта подготовить концепцию развития рыбной отрасли. Планируется максимально увеличить популяцию различных видов и упорядочить рыболовный туризм. Самым острым вопросом глава региона назвал деградацию и истощение водных объектов из-за недостаточного обводнения.

Нынешний паводок ожидается маловодным. Запасы воды в снежном покрове бассейна Волги составляют сейчас 69% от нормы, передает «Астрахань 24».



«Мы работаем в тесном взаимодействии с Росводресурсами. Астраханская область предоставила в ведомство предложения по тому, как максимально смягчить возможные негативные последствия маловодья и грамотно синхронизировать начало паводка», — сказал губернатор Игорь Бабушкин.



Губернатор дал поручение региональной службе природопользования и охраны окружающей среды обеспечить ежедневный мониторинг.