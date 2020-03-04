Прямой эфир

Работу приложения о транспорте обещают наладить в Орле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Орле вышло из строя популярное приложение о работе городского транспорта «Умный транспорт». Это активно обсуждают пользователи в соцсетях.

Орловцы жалуются, что, в условиях, когда часть информационных табло, установленных на остановках, не работает, приложение было особенно необходимо. Оно, в частности, позволяло оперативно узнавать о прибытии ближайшей маршрутки.

Между тем InfoOrel.ru в группе «Общественный транспорт Орла онлайн» сообщили, что перебои в работе сервиса связаны с переездом головной компании на другой хостинг. Проблемы ощущают также жители Брянска и Курска.

Разработчики обещают провести все работы по переезду максимально оперативно. Они планируют перезапустить приложение в ближайшие день-два.

30 января стало известно о продлении льгот на муниципальных маршрутах общественного транспорта в Орле. Так, сохранилась льгота в виде пониженного тарифа на проездной билет длительного пользования. Она предназначена для пенсионеров, студентов очных отделений и школьников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы самые популярные ошибки при оплате паркинга в январе
Продолжение следует: в Москве расширят зону платных парковок
Каких районов коснутся нововведения и как поменяются тарифы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020