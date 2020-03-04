Работу приложения о транспорте обещают наладить в Орле

В Орле вышло из строя популярное приложение о работе городского транспорта «Умный транспорт». Это активно обсуждают пользователи в соцсетях.

Орловцы жалуются, что, в условиях, когда часть информационных табло, установленных на остановках, не работает, приложение было особенно необходимо. Оно, в частности, позволяло оперативно узнавать о прибытии ближайшей маршрутки.

Между тем InfoOrel.ru в группе «Общественный транспорт Орла онлайн» сообщили, что перебои в работе сервиса связаны с переездом головной компании на другой хостинг. Проблемы ощущают также жители Брянска и Курска.

Разработчики обещают провести все работы по переезду максимально оперативно. Они планируют перезапустить приложение в ближайшие день-два.

30 января стало известно о продлении льгот на муниципальных маршрутах общественного транспорта в Орле. Так, сохранилась льгота в виде пониженного тарифа на проездной билет длительного пользования. Она предназначена для пенсионеров, студентов очных отделений и школьников.