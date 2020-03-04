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СК начал проверку после пожара в квартире с двумя детьми в Орле

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В Орле проводится проверка по факту пожара в квартире, в которой находились женщина и двое детей. Предполагается, что жилье поджег глава семьи.

Возгорание произошло в вечернее время в многоквартирном доме. По данным МЧС, в помещении сгорели два матраса, выгорели обои. Из дома эвакуировали 14 человек.

По данным следствия, в горевшей квартире находились дети трех и четырех лет, а также их мать. Перед возгоранием в семье развернулся конфликт. Предполагается, что отец семейства совершил поджог, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на издание «Орелград». После происшествия мужчина был задержан.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. Правоохранительные органы намерены дать оценку действиям должностных лиц и учреждений системы профилактики, которые работают с неблагополучными семьями.

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