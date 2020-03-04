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Боевики в Идлибе отравились при попытке применить химоружие

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Боевики при попытке устроить провокацию с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб отравились сами. Об этом в среду, 4 марта, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). Доказательства этого были получены в ходе атаки сирийской армии на боевиков запрещенной в России «Хайат-Тахрир аш-Шам».

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По данным ЦПВС, 2 марта террористы пытались взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами, чтобы пресечь продвижение армии президента САР Башара Асада в городе Саракиб, пишет «РИА Новости».

Однако герметичность одной из емкостей была нарушена, произошла утечка химических веществ. Боевики получили серьезные отравления и не смогли реализовать свой план. Террористы получили серьезные химические отравления, отмечает «Газета.ру».

В районе Саракиба, который был отбит сирийской армией, проходят столкновения военных с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками. 20 февраля повстанцы смогли прорвать оборону войск неподалеку от селения Найраб и заняли его.

2 марта в Саракиб была введена российская военная полиция. Она должна обеспечить безопасность и беспрепятственное перемещение транспорта и мирных граждан по трассам М-4 и М-5.

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