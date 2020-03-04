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Выставка «Славные дочери Отечества» откроется в калужском музее

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В Калужском объединенном музее-заповеднике 6 марта состоится открытие выставки «Славные дочери Отечества», посвященной бессмертному женскому подвигу в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны. Будут представлены предметы как из фондов музея, так и из частных коллекций. Это медицинские принадлежности, экспонаты, отражающие благотворительную деятельность в военные годы, предметы с уникальной историей, принадлежавшие женщинам подполья и труженицам тыла, плакаты, отражающие образ женщины в годы ВОВ.

Особую часть выставки составят комплекты военной формы и одежды СССР и стран-союзников во Второй мировой войне, изготовленные мастером исторического костюма Натальей Захаровой из Минска. Об этом пишет газета «Весть».

Напомним, в Калуге может появиться музей боевой славы. Инициативу рассматривает оргкомитет по подготовке к празднованию годовщины победы в Великой Отечественной войне. С предложением открыть музей выступило патриотическое объединение «Память». В качестве возможного места для экспозиции рассматривают здание на улице Воскресенской.

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