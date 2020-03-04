Римскую сторожевую крепость построили в Севастополе

В парке живой истории «Федюхины высоты» построили римскую сторожевую крепость I века н.э. Посетители площадки смогут вступить в школу гладиаторов и узнать об особенностях древних оборонительных сооружений.

Ожидается, что площадка будет открыта для экскурсий летом. Центром станет римский деревянно-земляной форт, который включает в себя ров, земляной вал, смотровые башни и ворота. По данным специалистов парка, такие оборонительные сооружения римская армия строила на завоеванных территория, многие из них в дальнейшем разрослись в города. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Внутри форта организаторы откроют казарму, преторий и военный лагерь. Все элементы изготовлены на основе археологических находок и научных данных об античной цивилизации.