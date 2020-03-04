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Парламент Болгарии не одобрил отмену санкций против России

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Фото: Global Look Press/Jens Kalaene / dpa-Zentralbild / ZB
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Парламент Болгарии проголосовал против отмены санкций ЕС в отношении России, сообщает в среду, 4 марта, Болгарское национальное радио (БНР).

Как отмечается, данная резолюция была предложена депутатами-социалистами, по мнению которых антироссийские санкции ЕС неэффективны.

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За отмену антироссийских санкций проголосовали 82 депутата, а 111 высказались против или воздержались.

По словам представителя правящей партии ГЕРБ Джеммы Гроздановой, действующие санкции не означают, что в отношениях России и Болгарии наступит ухудшение. Она добавила, что «Газпром» принял решение снизить на 40% цены на природный газ для болгарских потребителей.

Ранее в этот же день стало известно, что постоянные представители стран — членов Евросоюза согласовали продление на шесть месяцев индивидуальных санкций против России. Данное решение послов должен утвердить Совет ЕС.

26 февраля США продлили на год срок действия ряда антироссийских санкций, введенных ранее в связи с ситуацией на Украине. В пояснительной записке к указу о продлении говорится о неких неординарных и чрезвычайных угрозах интересам нацбезопасности и внешней политике США.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции.

Москва неоднократно заявляла, что процедура воссоединения Крыма с Россией соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

Под санкции попали отдельные физические лица, компании и целые сектора российской экономики. После этого рестрикции неоднократно продлевались, а санкционные списки пополнялись.

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