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Сакская ТЭЦ начала выдавать электроэнергию в систему Крыма

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Фото: информационное агентство «Крыминформ»/c-inform.info
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Сакская ТЭЦ в Крыму вышла на полную мощность и стала выдавать электроэнергию в систему республики. Об этом сообщили в среду, 4 марта, в компании «КрымТЭЦ».

«С 1 января 2020 года начат отпуск электрической энергии и мощности в энергосистему от всего комплекса ПГУ-120 МВт», — приводит ТАСС сообщение компании. Запуск турбин на Сакской ТЭЦ состоялся летом 2018 года.

Тогда же завершились строительно-монтажные работы на Таврической и Балаклавской электростанциях в Крыму.

Украина начала энергоблокаду Крыма с 22 ноября 2015 года. На полуострове объявили чрезвычайное положение, однако ситуация улучшилась после запуска энергомоста мощностью 800 МВт из Краснодарского края.

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